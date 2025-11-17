Ричмонд
Контрабандист пытался провезти в трусах в США попугаев под седацией

Таможня на границе Мексики и США обнаружила «странную выпуклость в паховой зоне» у мужчины, пытавшегося пересечь границу.

В США полиция задержала 35-летнего Джесси Агуса Мартинеса, который попытался ввезти в страну из Мексики редких попугаев, силовики нашли птиц в трусах у мужчины, материал из New York Post перевел aif.ru.

По данным прокуратуры, сотрудники таможни заметили «странную выпуклость в паховой зоне» у Мартинеса. При досмотре в нижнем белье у него обнаружили два мешка, в каждом мешке — по попугаю.

«Птицы были идентифицированы как охраняемые молодые попугайчики с оранжевым лбом после прибытия агентов и инспекторов Службы рыбы и дикой природы США», — заявили в правоохранительных органах.

Уточняется, что попугаи находились под действием сильных седативных препаратов. Их осмотрели ветеринары, затем они были направлены в Центр импорта животных Министерства сельского хозяйства для карантина.

Мартинесу предъявлено обвинение в контрабанде, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в аэропорту Тель-Авива задержан мужчина с багажом из 200 змей и черепах.