Контрабандист пытался провезти в трусах в США попугаев под седацией

В США полиция задержала 35-летнего Джесси Агуса Мартинеса, который попытался ввезти в страну из Мексики редких попугаев, силовики нашли птиц в трусах у мужчины, материал из New York Post перевел aif.ru.
По данным прокуратуры, сотрудники таможни заметили «странную выпуклость в паховой зоне» у Мартинеса. При досмотре в нижнем белье у него обнаружили два мешка, в каждом мешке — по попугаю.
«Птицы были идентифицированы как охраняемые молодые попугайчики с оранжевым лбом после прибытия агентов и инспекторов Службы рыбы и дикой природы США», — заявили в правоохранительных органах.
Уточняется, что попугаи находились под действием сильных седативных препаратов. Их осмотрели ветеринары, затем они были направлены в Центр импорта животных Министерства сельского хозяйства для карантина.
Мартинесу предъявлено обвинение в контрабанде, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в аэропорту Тель-Авива задержан мужчина с багажом из 200 змей и черепах.