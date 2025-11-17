Омские приставы помогли предпринимательнице защитить авторские права на фотографии

История началась с того, что омичка разместила в своем онлайн-магазине товар — леггинсы — сопроводив его 15 оригинальными изображениями, включая снимки с моделью. Права на эти фотографии принадлежали ей. Позже она обнаружила, что аналогичный товар на другом маркетплейсе продается с использованием трех ее снимков — без согласия, без указания авторства и по другой цене.