Омские приставы помогли предпринимательнице защитить авторские права на фотографии

Судебные приставы Омска обеспечили исполнение решения суда по делу о нарушении авторских прав в сфере интеллектуальной собственности. Жительница города, владелица интернет-магазина на популярном маркетплейсе, добилась восстановления своих прав после того, как другая предпринимательница без разрешения использовала ее фотографии.
История началась с того, что омичка разместила в своем онлайн-магазине товар — леггинсы — сопроводив его 15 оригинальными изображениями, включая снимки с моделью. Права на эти фотографии принадлежали ей. Позже она обнаружила, что аналогичный товар на другом маркетплейсе продается с использованием трех ее снимков — без согласия, без указания авторства и по другой цене.
Попытка урегулировать конфликт мирно через претензию не дала результата. Тогда правообладательница обратилась в суд. Суд встал на ее сторону и взыскал с нарушительницы 50 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства, включая возмещение судебных издержек.
Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Кировскому административному округу Омска. Пристав незамедлительно возбудил исполнительное производство и уведомил должницу о необходимости погасить задолженность. В случае неисполнения обязательств ей грозило обращение взыскания на имущество, а также временное ограничение выезда за пределы России и арест денежных средств.
Уже после начала принудительных мер должница полностью погасила долг, включая исполнительский сбор за несвоевременное исполнение решения суда.
Таким образом, авторские права омички были восстановлены в полном объеме. Ранее мы писали, что в Омске открыли новый участковый пункт полиции на улице Бородина.