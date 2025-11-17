Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после ограничений

Временные ограничения на полеты воздушных судов были введены в ночь на 17 ноября в связи с необходимостью обеспечения безопасности воздушного пространства. По данным Минобороны России, в течение ночи над территорией Нижегородской области был перехвачен один беспилотный летательный аппарат.