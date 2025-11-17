Ричмонд
Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после ограничений

Международный аэропорт Нижнего Новгорода восстановил работу после введения временных ограничений, связанных с действиями средств противовоздушной обороны.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает Росавиация, к шести утра воздушная гавань уже работала в обычном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

Временные ограничения на полеты воздушных судов были введены в ночь на 17 ноября в связи с необходимостью обеспечения безопасности воздушного пространства. По данным Минобороны России, в течение ночи над территорией Нижегородской области был перехвачен один беспилотный летательный аппарат.

Однако к 6:00 утра работа аэропорта была полностью нормализована. Сейчас все службы функционируют в штатном режиме, пассажиры могут проходить все необходимые процедуры согласно стандартному регламенту, отметили в Росавиации.

В ведомстве подчеркивают, что подобные меры являются временными и принимаются исключительно в интересах безопасности пассажиров и воздушных судов.