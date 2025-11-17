Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер-миллионик из Воронежа призналась в алкогольной зависимости с экрана ТВ

Диана Астер попытается побороть зависимость в теле-рехабе.

Популярная блогерша из Воронежа с десятью миллионами подписчиков в TikTok Диана Астер участвует в шоу «Звезды под капельницей» (18+). 25-летняя уроженка столицы Черноземья, переехавшая в столицу, призналась на ТВ, что страдает от алкогольной зависимости. Девушка пошла на тв-проект, который называют селебрити-рехаб, чтобы искоренить недуг.

В шоу «Звезды под капельницей» участвовали также Анастасия Волочкова и Никита Джигурда, но уже вылетели после первого же выпуска.

Диана Астер в октябре 2020 года заняла 10-е место первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров, по версии российского Forbes.