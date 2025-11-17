Блогер-миллионик из Воронежа призналась в алкогольной зависимости с экрана ТВ

Популярная блогерша из Воронежа с десятью миллионами подписчиков в TikTok Диана Астер участвует в шоу «Звезды под капельницей» (18+). 25-летняя уроженка столицы Черноземья, переехавшая в столицу, призналась на ТВ, что страдает от алкогольной зависимости. Девушка пошла на тв-проект, который называют селебрити-рехаб, чтобы искоренить недуг.