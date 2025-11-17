Ричмонд
Жители юга Волгограда жалуются на дикую вонь

Запахи чувствовались и на улицах Панферова и Виноградной, в поселке Верхняя Судоверфь и в районе торгового центра Юбилейный.

Источник: Аргументы и факты

Жители Красноармейского района Волгограда минувшей ночью стали жаловаться на страшную вонь.

«Что за странные запахи канализации на улице Панферова? Невозможно дышать!» — пишет в местном паблике один из горожан.

«Очень сильно воняет серой, ощущение, что промышленный выброс, может, это вредно для здоровья?» — интересуется другой.

«Сильный запах сероводорода, невозможно открыть форточки, что случилось, почему не реагируют профильные службы?» — задается вопросом еще один южанин.

Запахи чувствовались и на улице Виноградной, и в поселке Верхняя Судоверфь, и в районе торгового центра Юбилейный.

В администрации Волгограда ситуацию не комментируют.