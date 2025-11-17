Жители юга Волгограда жалуются на дикую вонь

Жители Красноармейского района Волгограда минувшей ночью стали жаловаться на страшную вонь.
«Что за странные запахи канализации на улице Панферова? Невозможно дышать!» — пишет в местном паблике один из горожан.
«Очень сильно воняет серой, ощущение, что промышленный выброс, может, это вредно для здоровья?» — интересуется другой.
«Сильный запах сероводорода, невозможно открыть форточки, что случилось, почему не реагируют профильные службы?» — задается вопросом еще один южанин.
Запахи чувствовались и на улице Виноградной, и в поселке Верхняя Судоверфь, и в районе торгового центра Юбилейный.
В администрации Волгограда ситуацию не комментируют.