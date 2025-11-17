Ричмонд
Багреева: за 9 месяцев заказчики Москвы провели 3 тысячи совместных закупок

Самая большая доля совместных закупок столичных заказчиков приходится на строительные и хозяйственные товары.

Источник: Аргументы и факты

За три квартала 2025 года московские заказчики провели на столичном портале поставщиков три тысячи совместных котировочных сессий на общую сумму 1,7 млрд рублей, что на 44% больше, чем за три первых квартала прошлого года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Котировочная сессия представляет собой мини-аукцион продолжительностью 3, 6 или 24 часа, участники которого постепенно снижают цену предложения. Заммэра напомнила, что совместные котировочные сессии позволяют заказчикам объединяться при закупках товаров одной категории внутри своего региона: формируя крупные совместные заявки, заказчики привлекают больше участников, благодаря чему растет конкуренция.

«В среднем в одной совместной закупке участвовали четыре организации. Такой формат позволил городским заказчикам сэкономить 607,6 млн рублей — на 74% больше, чем за девять месяцев прошлого года», — добавила Багреева.

Изначально функционал проведения совместных закупок на портале поставщиков был доступен только для других регионов, а с осени 2023 года, после его доработки с учетом масштаба и специфики московских закупок, этот формат стал доступен и заказчикам из Москвы.

По словам руководителя департамента города по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самая большая доля совместных закупок столичных заказчиков приходится на строительные и хозяйственные товары.

«За девять месяцев их приобрели на 378,4 и 155 млн рублей соответственно. На третьем месте — бумага и канцелярские изделия, сумма закупок которых составила 105,2 млн рублей», — сообщил Пуртов.

Напомним, что портал поставщиков Москвы был создан в 2013 году, сегодня платформой могут воспользоваться государственные и муниципальные заказчики 43 регионов, а свои товары, работы и услуги здесь предлагают предприниматели со всей страны.