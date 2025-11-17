Офицер Фариназу: Вторжение в Венесуэлу может стать для США новым Вьетнамом

Размещенные в Карибском бассейне военные силы США могут вторгнуться в Венесуэлу, но закрепиться внутри страны у них уже не получится. Так что возможный конфликт грозит обернуться для Вашингтона вторым Вьетнамом. Об этом в интервью РИА Новости заявил офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
«Считаю ли я возможным американское вторжение? Да. Получилось бы у них там закрепиться? Очень сомнительно. Это могло бы стать “новым Вьетнамом”, — сказал собеседник агентства.
Фариназу напомнил, что Венесуэла — большая страна, в которой проживает многомиллионное население. Более того, у Каракаса крупное ополчение, а Венесуэла в целом имеет хорошо вооруженную регулярную армию.
Ранее сообщалось, что американский авианосец Gerald R. Ford в ближайшие дни подойдет к берегам Венесуэлы. Это будет частью «значительного наращивания военной мощи» США в этом регионе.
На этом фоне глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты достигли успехов в сотрудничестве с Венесуэлой по противодействию наркотрафику. По его словам, Вашингтон добился прогресса «в том, что касается прекращения поставок наркотиков».