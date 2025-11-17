Офицер Фариназу: Вторжение в Венесуэлу может стать для США новым Вьетнамом

Размещенные в Карибском бассейне военные силы США могут вторгнуться в Венесуэлу, но закрепиться внутри страны у них уже не получится. Так что возможный конфликт грозит обернуться для Вашингтона вторым Вьетнамом. Об этом в интервью РИА Новости заявил офицер запаса ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.