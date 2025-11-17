Трамп допустил переговоры с Мадуро по Венесуэле

Ранее Трамп заявлял, что достиг определенных успехов в диалоге с Каракасом в отношении борьбы с наркотрафиком. Однако глава США отметил, что намерен идти до конца в своих планах и будет реализовать задуманное. Означает ли это начало операции против Венесуэлы, Трамп не стал пояснять. Однако отметил, что приказал привести в боевую готовность все необходимые силы. В частности, США наращивают военно-морскую группировку у берегов Венесуэлы.