Трамп допустил переговоры с Мадуро по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп допустил переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.
«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы переговоров», — рассказал лидер Белого дома в разговоре с журналистами во время брифинга.
Президент США сделал заявление на фоне захода в Карибское море авианосной группы во главе с USS Gerald R. Ford.
Ранее Трамп заявлял, что достиг определенных успехов в диалоге с Каракасом в отношении борьбы с наркотрафиком. Однако глава США отметил, что намерен идти до конца в своих планах и будет реализовать задуманное. Означает ли это начало операции против Венесуэлы, Трамп не стал пояснять. Однако отметил, что приказал привести в боевую готовность все необходимые силы. В частности, США наращивают военно-морскую группировку у берегов Венесуэлы.