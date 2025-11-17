За неделю топливо в Братске подорожало на 20 копеек

Понедельник для автомобилистов Братска начался не с самых приятных сюрпризов. За неделю топливо на местных АЗС подорожало на 20 копеек. Те, кто ездит на АИ-92, должны отдать за литр 62,15 рубля. Не отстает и популярный АИ-95, который тоже подорожал и теперь стоит 65,60 рубля.