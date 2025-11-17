За неделю топливо в Братске подорожало на 20 копеек

Понедельник для автомобилистов Братска начался не с самых приятных сюрпризов. За неделю топливо на местных АЗС подорожало на 20 копеек. Те, кто ездит на АИ-92, должны отдать за литр 62,15 рубля. Не отстает и популярный АИ-95, который тоже подорожал и теперь стоит 65,60 рубля.
По последним данным Иркутскстата, зимнее топливо взлетело в цене сразу на рубль. Теперь за него придется заплатить 81,33 рубля. Есть и хорошие новости. АИ-100-й остался на прежней отметке — 88,40 рубля за литр.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что средняя цена бензина в Приангарье достигла отметки в 67,78 рубля за литр. Это на девять копеек больше, чем было в начале месяца.