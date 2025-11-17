«Известия»: В Госдуме намерены расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что в тех городах, где льготная ипотека не распространяется на вторичный рынок, россияне сталкиваются с «сумасшедшей ставкой в 21 процент», которая не по силам не только для многодетной, но и для любой семьи в стране.