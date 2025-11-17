«Известия»: В Госдуме намерены расширить семейную ипотеку на вторичное жилье

В Государственной думе поднимут вопрос о расширении семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России в связи с жалобами граждан. Партия ЛДПР направит обращение к правительству, а в КПРФ выразили готовность обсудить этот вопрос с кабмином. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщила газета «Известия».
Кроме того, в «Справедливой России» заявили, что давно готовы поддержать расширение ипотеки, а представители «Единой России» призвали решать вопрос комплексно, сделав акцент на росте доступности семейной ипотеки в регионах.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что в тех городах, где льготная ипотека не распространяется на вторичный рынок, россияне сталкиваются с «сумасшедшей ставкой в 21 процент», которая не по силам не только для многодетной, но и для любой семьи в стране.
— Мы обратимся в правительство с предложением смягчить условия и кратно расширить список городов, где можно брать льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, которое часто значительно доступнее для граждан, чем новостройки, — рассказал политик в беседе с газетой.
11 ноября глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что до конца года парламент может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей.