В Уфе участковые полицейские рассказали Главе Башкирии о своей работе.

«Участковые — наши главные союзники, соратники. Меня всегда волнует именно общественная безопасность. Понятно, волнует состояние общей преступности, должностных преступлений, но общественная безопасность — это как раз то, что массово делает жизнь людей комфортной, безопасной, чтобы они на улицы выходили спокойно. Работа у участковых чрезвычайно тяжёлая, их, к сожалению, не хватает, с учетом того, что население Уфы постоянно растет», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Башинформ».