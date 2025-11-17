В Уфе участковые полицейские рассказали Главе Башкирии о своей работе.

Сегодня, 17 ноября, Глава Башкортостана Радий Хабиров в Уфе заехал поздравить с профессиональным праздником участковых уполномоченных полиции Ульяну Хайретдинову и Динара Хайбрахманова, которые работают в участковом пункте полиции № 80 Советского района столицы Башкирии. Руководитель республики во время общения поинтересовался, как идет служба у участковых, с какими вопросами и проблемами к ним обращаются жители.
По словам участковых, большинство обращений связано с семейно-бытовыми конфликтами.
Ульяна рассказала, что ее супруг с позывным «Башкир» сейчас воюет в зоне специальной военной операции, у них есть маленькая дочка.
«Я работаю участковой уже два года, окончила социально-технологический колледж. Мой супруг тоже работал участковым. Мне моя работа очень нравится, хотя она, конечно, сложная, но я не жалею, что пошла работать участковой», — отметила Ульяна Хайретдинова.
Майор полиции Динар Хайбрахманов в свою очередь рассказал, что он работает участковым уже более 15 лет.
Глава республики пожелал сотрудникам полиции успехов в нелёгкой и ответственной службе, а Ульяну попросил передать от него привет ее мужу.
«Участковые — наши главные союзники, соратники. Меня всегда волнует именно общественная безопасность. Понятно, волнует состояние общей преступности, должностных преступлений, но общественная безопасность — это как раз то, что массово делает жизнь людей комфортной, безопасной, чтобы они на улицы выходили спокойно. Работа у участковых чрезвычайно тяжёлая, их, к сожалению, не хватает, с учетом того, что население Уфы постоянно растет», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Башинформ».
Ульяна Хайретдинова потом призналась, что для них визит Главы республики стал приятной неожиданностью.
«Мы с моим коллегой, конечно, немного волновались во время общения с Радием Фаритовичем. Он спросил, как у нас идет служба, как семья. Обязательно передам от него привет своему мужу, отправлю ему фотографии. Всех своих коллег хочу поздравить с нашим профессиональным праздником», — сказала Ульяна во время общения с корреспондентом «Башинформа».
Напомним, 17 ноября отмечается 102-летие со Дня образования службы участковых уполномоченных полиции.
Участковые уполномоченные — самые близкие к населению сотрудники полиции. Что бы ни случилось, их первыми зовут на помощь. Им приходится ориентироваться и реагировать в самых разных житейских ситуациях. Основная забота участкового — порядок на территории. Он ведёт профилактику на участке, рассматривает жалобы жителей, занимается урегулированием конфликтов, контролем учётных лиц, проверкой граждан, вставших на миграционный учёт и владельцев оружия, выявлением и раскрытием преступлений. В поле его зрения трудные подростки, неблагополучные семьи, асоциальные граждане. Уже на протяжении ряда лет на долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление.