Фонтан на Бульваре Постышева в Иркутске отремонтировали

IrkutskMedia, 17 ноября. В Иркутске отремонтировали фонтан на бульваре Постышева по договору между подрядной организацией и МКУ «Городская среда». Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, рабочие демонтировали старую плитку, зачистили поверхность от старого клея, загрунтовали фонтан и мостик, сделали гидроизоляцию чаши. Затем подрядчик заново уложил плитку и укрепил поручни. На ступенях и поверхности мостика установили противоскользящие плинтусы.
«Эти меры позволили не только вернуть фонтану эстетичный вид, но и повысить его эксплуатационные характеристики. Теперь иркутяне и гости города могут видеть обновленный объект городской инфраструктуры. Ждем лета и новых фото на фоне фонтана!» — отметили в МКУ «Городская среда».
Ранее агентство сообщало, что цветомузыкальный фонтан на острове Юность на Ангаре в Иркутске демонтируют. Максимальная цена контракта составляет 1 814 276 рублей.