Фонтан на Бульваре Постышева в Иркутске отремонтировали

IrkutskMedia, 17 ноября. В Иркутске отремонтировали фонтан на бульваре Постышева по договору между подрядной организацией и МКУ «Городская среда». Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, рабочие демонтировали старую плитку, зачистили поверхность от старого клея, загрунтовали фонтан и мостик, сделали гидроизоляцию чаши. Затем подрядчик заново уложил плитку и укрепил поручни. На ступенях и поверхности мостика установили противоскользящие плинтусы.