В Аларском районе беспилотник помог найти авто со скрытым номером

— Камера беспилотника зафиксировала грузовик, чей номер был завешен тканью. При остановке выяснилось, что у водителя нет прав. Против него составили семь протоколов за разные нарушения. Машину отправили на штрафстоянку, — отметили в пресс-службе ведомства.