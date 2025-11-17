В Аларском районе беспилотник помог найти авто со скрытым номером

В Аларском районе 13 ноября 2025 года прошел специальный рейд. Автоинспекторы и журналисты с помощью беспилотника искали автомобили со скрытыми госномерами. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Камера беспилотника зафиксировала грузовик, чей номер был завешен тканью. При остановке выяснилось, что у водителя нет прав. Против него составили семь протоколов за разные нарушения. Машину отправили на штрафстоянку, — отметили в пресс-службе ведомства.
По словам полиции, некоторые водители скрывают номера, чтобы избежать штрафов с камер фотофиксации. Они используют ткань, грязь или специальные покрытия. Важно! За управление автомобилем со скрытым номером грозит штраф 5000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.
