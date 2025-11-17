Курчатовский институт остановит свой синхротрон для модернизации

Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения — Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Он позволит «заглядывать внутрь» вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 на конец 2025 года. По информации заказчика строительства — Института катализа СО РАН, по данным на 17 ноября, готовность комплекса составляет более 95%.