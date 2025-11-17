Ричмонд
Жителей Москвы предупредили о гололедице

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в понедельник в первой половине дня в Москве ожидается ожидается гололед и ледяные дожди, сообщает РИА «Новости».

Метеоролог уточнил, что речь идет, в первую очередь, о севере и западе столицы.

Также в столице, по словам синоптика, предположительно пройдет снег, переходящий в мокрый снег и в дожди.

Днем воздух прогреется до трех градусов выше нуля, рассказал Леус. Скорость южного ветра будет от 5 до 10 метров в секунду, атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба.

