Жителей Москвы предупредили о гололедице

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в понедельник в первой половине дня в Москве ожидается ожидается гололед и ледяные дожди, сообщает РИА «Новости».
Метеоролог уточнил, что речь идет, в первую очередь, о севере и западе столицы.
Также в столице, по словам синоптика, предположительно пройдет снег, переходящий в мокрый снег и в дожди.
Днем воздух прогреется до трех градусов выше нуля, рассказал Леус. Скорость южного ветра будет от 5 до 10 метров в секунду, атмосферное давление снизится до 739 миллиметров ртутного столба.
Читайте материал «Железняк: рейтинг Зеленского рухнул за неделю».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.