СМИ: Водители массово жалуются на новый дефект руля в Lada Vesta

Водители начали массово жаловаться на новый дефект руля в автомобиле Lada Vesta. Как пишет Telegram-канал Shot, руль сильно вибрирует из-за бракованных подушек двигателя.
По данным источника, проблема наблюдается в машинах 2025 года выпуска с двигателем 1,6 литра и вариатором. Утверждается, что водители постоянно сталкиваются с сильными вибрациями, которые затрудняют движение: руль трясет настолько сильно, что на нем не может устоять бутылка воды.
По словам автомобилистов, проблема кроется в подушках двигателя. При этом некоторые водители сталкиваются с проблемой и после замены подушек. По словам дилеров, брак может идти с завода, на котором собираются машины, уточняется в публикации.
До этого стало известно, что автомобиль Lada Largus могут перестать продавать и признать модель не соответствующей требованиям безопасности из-за массовых жалоб на рулевой механизм.
Согласно прогнозам, тяжелый период на уровне всей компании у отечественного автопроизводителя сохранится на протяжении нескольких лет. По ряду подсчетов, до 2028 года у компании «АвтоВАЗ» не прогнозируется годовая чистая прибыль.