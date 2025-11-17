СМИ: Водители массово жалуются на новый дефект руля в Lada Vesta

По данным источника, проблема наблюдается в машинах 2025 года выпуска с двигателем 1,6 литра и вариатором. Утверждается, что водители постоянно сталкиваются с сильными вибрациями, которые затрудняют движение: руль трясет настолько сильно, что на нем не может устоять бутылка воды.