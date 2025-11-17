Ричмонд
Аэропорт «Уфа»: сообщение о повреждении самолета из-за пьяного мойщика — фейк

Аэропорт «Уфа» опроверг сообщение о повреждении самолета из-за пьяного мойщика.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт «Уфа» опроверг распространяемую в Telegram-каналах информацию о повреждении самолета авиакомпании Utair, нанесенным мойщиком. В заявлении пресс-службы воздушной гавани подчеркивается, что данный инцидент не происходил на их территории и не связан с работой сотрудников аэропорта.

В заявлении отмечается, что аэропорт строго соблюдает все требования федеральных авиационных правил и внутренние регламенты, а допуск к работе сотрудников в пьяном состоянии невозможен благодаря многоуровневой системе контроля.

Аэропорт призвал представителей СМИ и пользователей социальных сетей проверять информацию перед публикацией, поскольку распространение недостоверных данных вводит в заблуждение общественность и наносит ущерб деловой репутации. Для получения официальных комментариев и подтверждения информации аэропорт предложил обращаться в его пресс-службу или непосредственно в авиакомпанию.

