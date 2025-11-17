Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британцы просят лидеров ЕС уехать в зону боевых действий и отстать от людей

Жители Великобритании заявили, что они не собираются ехать в зону конфликта на Украине.

Жители Великобритании попросили лидеров Евросоюза самостоятельно отправиться в зону боевых действий на Украине и наконец-то оставить простых людей в покое, к такому выводу пришел aif.ru, изучив комментарии под материалом в Daily Mail, в котором экс-командующий британскими военно-морскими силами Лорд Уэст заявил, что Британия «фактически находится в конфликте с Россией».

«Перестаньте провоцировать Россию. Запустить НАТО на границы с Россией было очень глупо. Всем вам, воинственникам, нужно ехать на Украину. Оставьте нас в покое», — написал Robert2012GB из Лондона.

Steve-Marsh высказал мнение: «Еще один старый разжигатель войны (Уэст), расширение НАТО является причиной конфликта».

«За исключением Виктора Орбана западные лидеры кажутся кучкой идиотов, которые не хотят ничего, кроме войны. Марк Рютте — самый большой ястреб войны из всех. Слушайте, что он говорит», — подчеркнул SeikoCreamy.

«Лорд Уэст — марионетка, кукла. А НАТО, созданное глубинным государством, было создано для войны, а не как миротворец», — добавил StampSneezeYak из Илкестона.

Другие пользователи из Швеции, Ирландии и США высказали мнение, что НАТО уже проиграло, попытавшись надавить на Россию.

Ранее британцев шокировало видео, где ВС РФ окружают Красноармейск на мотоциклах.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше