Жители Великобритании попросили лидеров Евросоюза самостоятельно отправиться в зону боевых действий на Украине и наконец-то оставить простых людей в покое, к такому выводу пришел aif.ru, изучив комментарии под материалом в Daily Mail, в котором экс-командующий британскими военно-морскими силами Лорд Уэст заявил, что Британия «фактически находится в конфликте с Россией».