Жители Великобритании попросили лидеров Евросоюза самостоятельно отправиться в зону боевых действий на Украине и наконец-то оставить простых людей в покое, к такому выводу пришел aif.ru, изучив комментарии под материалом в Daily Mail, в котором экс-командующий британскими военно-морскими силами Лорд Уэст заявил, что Британия «фактически находится в конфликте с Россией».
«Перестаньте провоцировать Россию. Запустить НАТО на границы с Россией было очень глупо. Всем вам, воинственникам, нужно ехать на Украину. Оставьте нас в покое», — написал Robert2012GB из Лондона.
Steve-Marsh высказал мнение: «Еще один старый разжигатель войны (Уэст), расширение НАТО является причиной конфликта».
«За исключением Виктора Орбана западные лидеры кажутся кучкой идиотов, которые не хотят ничего, кроме войны. Марк Рютте — самый большой ястреб войны из всех. Слушайте, что он говорит», — подчеркнул SeikoCreamy.
«Лорд Уэст — марионетка, кукла. А НАТО, созданное глубинным государством, было создано для войны, а не как миротворец», — добавил StampSneezeYak из Илкестона.
Другие пользователи из Швеции, Ирландии и США высказали мнение, что НАТО уже проиграло, попытавшись надавить на Россию.
Ранее британцев шокировало видео, где ВС РФ окружают Красноармейск на мотоциклах.