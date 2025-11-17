Более 22 тонн зараженных томатов из Узбекистана пытались завести в Омскую область

Важно: вирус не опасен для человека и животных, но представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Он поражает растения семейства пасленовых — в первую очередь томаты и перцы — и способен привести к потере до 80% урожая. Особенно уязвимы тепличные комплексы, где вирус распространяется с высокой скоростью и может вызвать полное уничтожение посадок за считанные дни.