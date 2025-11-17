Более 22 тонн зараженных томатов из Узбекистана пытались завести в Омскую область

Сотрудники Управления Россельхознадзора Омской области при карантинном контроле обнаружили заражение вирусом коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) в партии свежих томатов из Узбекистана весом более 22 тонн. Лабораторная экспертиза, проведённая специалистами Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», подтвердила наличие карантинного объекта.
Согласно действующему фитосанитарному законодательству, заражённая продукция была немедленно подвергнута обеззараживанию. После повторных исследований, подтвердивших полное уничтожение вируса, томаты были допущены к обороту на территории Российской Федерации под контролем Россельхознадзора.
С начала 2025 года в Омской области зафиксировано 121 случай выявления карантинных организмов в ввозимой растительной продукции. В 32 случаях речь шла именно о вирусе коричневой морщинистости плодов томата — одного из самых опасных для овощеводства патогенов в последние годы.
Важно: вирус не опасен для человека и животных, но представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства. Он поражает растения семейства пасленовых — в первую очередь томаты и перцы — и способен привести к потере до 80% урожая. Особенно уязвимы тепличные комплексы, где вирус распространяется с высокой скоростью и может вызвать полное уничтожение посадок за считанные дни.
Ранее мы писали, что в Омской области пресекли ввоз четырех тонн гранатов с опасным вредителем.