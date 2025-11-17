Рейтинг крупнейший курортных проектов РФ возглавила «Новая Анапа»

Рост инвестиций сопровождается увеличением внутреннего туристического потока: по оценке Минтранса, в 2025 году он составит 96 млн человек против 65 млн в 2019 году. Доля туризма в ВВП выросла с 2,5% в 2024 году до 2,9% в текущем, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.