В Казани ликвидировали 68 аварийных участков

В этом году строительно-монтажные работы проведены на 68 участках аварийности, на которых ранее произошло более 250 аварий. В их числе перекрестки ул. Чистопольская с ул. Бичурина, Проспекта Победы с ул. Дубравная, Проспекта Победы с ул. Ломжинская.
В рамках запланированных мероприятий на этих участках установлено более 400 дорожных знаков, ограждений безопасности, барьерных ограждений, 89 светильников освещения, 11 искусственных дорожных неровностей, нанесение разметки и шумовых полос
Для безопасности дорожного движения дорожная разметка нанесена по городским дорогам на площади 400 тыс.кв.м. По основным магистральным улицам разметка нанесена с использованием термопластика, а по улицам с наименьшей интенсивностью движения транспорта — с использованием краски.