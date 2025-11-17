В Казани ликвидировали 68 аварийных участков

В этом году строительно-монтажные работы проведены на 68 участках аварийности, на которых ранее произошло более 250 аварий. В их числе перекрестки ул. Чистопольская с ул. Бичурина, Проспекта Победы с ул. Дубравная, Проспекта Победы с ул. Ломжинская.