Замглавы МВД Польши Дущик не подтвердил факт взрыва на ж/д путях на Украину

Полиция Польши не подтвердила взрыв на путях в Мазовецком воеводстве к Украине. Об этом в интервью телеканалу Polsat News сообщил замглавы МВД Польши Мачей Дущик.
«Полиция не подтверждает ситуации такого типа (взрыв — прим. ред.)», — сказал представитель правоохранительных органов Польши.
До этого сообщалось, что местные жители якобы слышали громкий хлопок на железнодорожных путях, которые идут на Украину. Замглавы польского МВД отметил, что следствие до сих пор идет. Оперативные службы работают на месте, где могло произойти ЧП. Дущик заявил, что больше информации может появиться через пару дней.
Ранее KP.RU сообщил, что полиция Польши до этого заявляла о нападениях на украинских беженцев. Чаще всего им угрожают физической расправой. Правоохранительные органы держат ситуацию под контролем и пытаются расследовать инциденты о нападении на граждан Украины.