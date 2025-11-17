Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Помогают мошенникам узнать регулярные маршруты, могут взломать аккаунты, украсть деньги». МВД предупредило об опасности геометок под фото в соцсетях

МВД Беларуси: геометки под фото в соцсетях помогают мошенникам украсть деньги.

Источник: Комсомольская правда

МВД Беларуси сообщило, что геометки под фото в соцсетях помогают мошенникам украсть деньги. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«МВД: геометки могут быть опасны!» — предупредили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что указывать геотеги к фото или публикациям в социальных сетях, которые содержат данные про месторасположение, становится опасным. И поясняют: все чаще мошенники используют персональные данные белорусов для совершения преступлений.

«Зная, что в настоящее время вы находитесь в отпуске, мошенники могут попытаться взломать аккаунты или украсть деньги с банковских карт», — обратили внимание в МВД.

Белорусы, которые публикуют фото из путешествий или праздников, сообщают аферистам о том, что их нет дома. И подобное может повлечь за собой квартирные кражи. Также геометки помогают злоумышленникам узнать регулярные маршруты, места частого посещения. Это тоже может быть использовано мошенниками.

«Кроме того, включение геолокации способно привести к утечке данных через приложения, которые могут собирать и передавать информацию о вас третьим лицам», — добавили в пресс-службе.

МВД обратилось к белорусам, подчеркнув: безобидная функция может нанести существенный вред. И призывают не рассказывать про свои планы и поездки в соцсетях.