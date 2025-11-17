«Помогают мошенникам узнать регулярные маршруты, могут взломать аккаунты, украсть деньги». МВД предупредило об опасности геометок под фото в соцсетях

МВД Беларуси сообщило, что геометки под фото в соцсетях помогают мошенникам украсть деньги. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«МВД: геометки могут быть опасны!» — предупредили в сообщении.
В ведомстве уточнили, что указывать геотеги к фото или публикациям в социальных сетях, которые содержат данные про месторасположение, становится опасным. И поясняют: все чаще мошенники используют персональные данные белорусов для совершения преступлений.
«Зная, что в настоящее время вы находитесь в отпуске, мошенники могут попытаться взломать аккаунты или украсть деньги с банковских карт», — обратили внимание в МВД.
Белорусы, которые публикуют фото из путешествий или праздников, сообщают аферистам о том, что их нет дома. И подобное может повлечь за собой квартирные кражи. Также геометки помогают злоумышленникам узнать регулярные маршруты, места частого посещения. Это тоже может быть использовано мошенниками.
«Кроме того, включение геолокации способно привести к утечке данных через приложения, которые могут собирать и передавать информацию о вас третьим лицам», — добавили в пресс-службе.
МВД обратилось к белорусам, подчеркнув: безобидная функция может нанести существенный вред. И призывают не рассказывать про свои планы и поездки в соцсетях.