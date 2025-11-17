«Помогают мошенникам узнать регулярные маршруты, могут взломать аккаунты, украсть деньги». МВД предупредило об опасности геометок под фото в соцсетях

Белорусы, которые публикуют фото из путешествий или праздников, сообщают аферистам о том, что их нет дома. И подобное может повлечь за собой квартирные кражи. Также геометки помогают злоумышленникам узнать регулярные маршруты, места частого посещения. Это тоже может быть использовано мошенниками.