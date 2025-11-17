Российских священников предупредили о риске слива их проповедей в Интернет

Он отметил, что в последнее время появился тренд на публикацию провокационных вырезок из выступлений священников, и не исключил, что это может делаться вполне осознанно. По его словам, проповедник сегодня должен понимать простую вещь: когда половина храма держит телефоны и снимает, часть этих роликов потом будет массово рассылаться и рано или поздно дойдёт до какого-нибудь журналиста.