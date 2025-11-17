Российских священников предупредили о риске слива их проповедей в Интернет

Российским священнослужителям стоит помнить, что любые их слова могут разойтись по интернету и попасть в СМИ, поэтому не нужно «подставляться», сказал в интервью «ТАСС» глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он отметил, что в последнее время появился тренд на публикацию провокационных вырезок из выступлений священников, и не исключил, что это может делаться вполне осознанно. По его словам, проповедник сегодня должен понимать простую вещь: когда половина храма держит телефоны и снимает, часть этих роликов потом будет массово рассылаться и рано или поздно дойдёт до какого-нибудь журналиста.
Добавим, что конкретные примеры он не назвал, но на слуху чаще всего протоиерей Андрей Ткачёв с его резкими заявлениями.
В мае он предлагал ввести налог для бездетных мужчин старше сорока, а в январе связал удары ракетами HIMARS по России с «развратом» и абортами. Тогда же Легойда говорил, что Ткачёв очень талантливый и медийный, но иногда в эмоциях переходит границу, а публичным людям нужно тщательнее думать о каждом сказанном слове.
Читайте также: «С Божьей помощью»: российский священник одной рукой поднял штангу 200 кг.