Ачинские нефтепродукты вошли в «100 лучших товаров России»

«Для нас конкурс — это символ инноваций и компетенций. Ачинские нефтепродукты с 2013 года стабильно занимают призовые места, и в этом году мы впервые представили на суд экспертов наш битум, который также получил высокую оценку», — прокомментировал заместитель главного инженера по технологическим процессам Николай Медведников, отмеченный почетным знаком программы «Отличник качества».