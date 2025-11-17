Ачинские нефтепродукты вошли в «100 лучших товаров России»

Дизельные топлива ЕВРО (летнее, зимнее, межсезонное) стали лауреатами в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а дорожный битум марки БНД 100/130 удостоен звания дипломанта.
Эксперты высоко оценили ключевые преимущества продукции. Дизтоплива соответствуют высшему экологическому классу К5, а их качество подтверждается строгим многоступенчатым контролем — каждая партия проверяется по 19 показателям. Особое внимание на заводе уделяют температуре фильтруемости. Этот показатель определяет работоспособность топливной системы при минусовых температурах, показывая, при какой температуре автомобиль сможет завестись. Ачинское дизтопливо гарантирует надежную работу автомобилей даже в сибирские морозы.
Дорожный битум компании был отмечен жюри за высокую износостойкость, прочность, устойчивость к резким погодным изменениям, а также способности к оперативной укладке и застыванию.
«Для нас конкурс — это символ инноваций и компетенций. Ачинские нефтепродукты с 2013 года стабильно занимают призовые места, и в этом году мы впервые представили на суд экспертов наш битум, который также получил высокую оценку», — прокомментировал заместитель главного инженера по технологическим процессам Николай Медведников, отмеченный почетным знаком программы «Отличник качества».
Символично что награждение победителей совпало с проведением Всероссийской недели качества. Церемония награждения в этом году впервые прошла в рамках Красноярского межрегионального форума «Национальная система квалификаций — драйвер формирования трудовых ресурсов 2025». Заслуженные награды получили представители 21-го предприятия Красноярского края.