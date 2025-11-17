Ричмонд
В Иркутской области более 180 тысяч тонн зерна декларировались некорректно

Перекращена декларация о соответствии на партию гороха в количестве 3 тысяч тонн.

В Иркутской области более 180 тысяч тонн зерна декларировались некорректно с начала 2025 года. Это выявили сотрудники Россельхознадзора по региону и Республике Бурятия при проведении надзорных мероприятий.

— В ноябре прекращена декларация о соответствии, зарегистрированная компанией из Аларского района, на партию гороха в количестве 3 тысяч тонн, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В документации нет информации о массе пробы и идентификации образца. В протоколе испытаний и декларации о соответствии указаны сведения о применении химических средств защиты растений, номер и дата которой не совпадают с данными, представленными в справке.

По итогам проверок хозяйствующим субъектам было вынесено 134 предостережения о недопустимости нарушения законодательства, а также аннулировано 133 декларации о соответствии на зерновую продукцию.