В Иркутской области более 180 тысяч тонн зерна декларировались некорректно с начала 2025 года. Это выявили сотрудники Россельхознадзора по региону и Республике Бурятия при проведении надзорных мероприятий.
— В ноябре прекращена декларация о соответствии, зарегистрированная компанией из Аларского района, на партию гороха в количестве 3 тысяч тонн, — пояснили в пресс-службе ведомства.
В документации нет информации о массе пробы и идентификации образца. В протоколе испытаний и декларации о соответствии указаны сведения о применении химических средств защиты растений, номер и дата которой не совпадают с данными, представленными в справке.
По итогам проверок хозяйствующим субъектам было вынесено 134 предостережения о недопустимости нарушения законодательства, а также аннулировано 133 декларации о соответствии на зерновую продукцию.