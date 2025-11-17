В Казахстане объявили награду за помощь в поимке стримера Mellstroy

16 ноября стример был объявлен в розыск и заочно арестован за организацию масштабной рекламной кампании онлайн-казино, названного его именем. По данным следствия, для продвижения азартной площадки Mellstroy проводил серию розыгрышей, побуждавших подростков к рискованным действиям.
Жителям Казахстана предлагают анонимное вознаграждение за информацию о местонахождении блогера. Параллельно его разыскивают в России по уголовной статье, а в Белоруссии, откуда он родом, его контент признан экстремистским материалом.
Ранее в Общественной палате РФ заявили, что из-за контента Меллстроя миллионы россиян подсаживаются на азартные игры. Дело в том, что на своих стримах блогер проводит розыгрыши и рекламирует онлайн-казино, получая за это многомиллионные гонорары.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.