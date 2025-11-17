В Казахстане объявили награду за помощь в поимке стримера Mellstroy

Ранее в Общественной палате РФ заявили, что из-за контента Меллстроя миллионы россиян подсаживаются на азартные игры. Дело в том, что на своих стримах блогер проводит розыгрыши и рекламирует онлайн-казино, получая за это многомиллионные гонорары.