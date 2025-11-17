В Волгограде цирк открывается после трехлетней реконструкции

В волгоградском цирке завершена реконструкция, из-за которой он был закрыт последние три года. После того, как его отремонтировали почти на 2 миллиарда, обновив все системы и помещения в здании, он готов принять зрителей. Дата первого представления уже известна: 20 декабря 2025 года на арене покажут новогоднюю сказку с в трехмерном пространстве с ледяными фонтанами и африканскими тиграми.