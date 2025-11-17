Как не заблудиться в чужом городе без интернета и GPS

Сбой связи, разряженный гаджет или просто плохой приём — повод вспомнить проверенные методы навигации. От офлайн-карт до доброго совета прохожего: вот как не потеряться в незнакомом городе без единого мегабайта.
Даже если интернет пропал и навигатор не работает, не стоит паниковать. Есть несколько простых и надежных способов не заблудиться в чужом городе, рассказали путешественникам турэксперты.
Заранее скачайте карту района в приложении: например, «Яндекс. Карты» или «2ГИС». После этого вы сможете спокойно узнавать своё местоположение, искать улицы и строить маршруты без подключения к сети.
Телефон будет ловить сигнал GPS напрямую со спутников, поэтому определить ваше местоположение он сможет всегда. Иногда бывает небольшая погрешность, но направление он покажет верно.
Не помешает сделать и скриншоты основных точек маршрута: расписание электричек, схему метро, адрес гостиницы. Но нет ничего надёжнее обычной бумажной карты. Ей не нужны ни интернет, ни зарядка.
«Бумажная карта может смяться, но никогда не зависнет», — шутят туристы.
Если все технические средства подведут, всегда выручит проверенный метод: спросите дорогу у прохожих. Их подсказки нередко «точнее любого навигатора», пишет REGIONS.