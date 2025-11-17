Экс-ректора РГППУ Дубицкого отправили в колонию

Дубицкий занимал должность и. о. ректора РГППУ с марта 2021 года по июнь 2024-го. В течение 11 месяцев после трудоустройства вуз оплачивал ему аренду жилья в связи с переездом на новое место жительства. Однако позже Дубицкий не имел права проживать в квартире, оплачиваемой из внебюджетных средств. Несмотря на это, он дал указание финансовому директору направить в наблюдательный совет документы для включения расходов на аренду квартиры в планы финансово-хозяйственной деятельности университета.