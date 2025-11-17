Экс-ректора РГППУ Дубицкого отправили в колонию

Дубицкий вину не признал.
Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему ректору Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерию Дубицкому, которого обвинили в растрате более 700 тысяч рублей на оплату аренды жилья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Орджоникидзевский районный суд назначил Валерию Дубицкому наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда», — пояснили там.
По версии следствия, с августа 2022 года по сентябрь 2023-го Дубицкий растратил внебюджетные средства университета. Ими он оплачивал аренду квартиры, в которой проживал с семьей.
Дубицкий занимал должность и. о. ректора РГППУ с марта 2021 года по июнь 2024-го. В течение 11 месяцев после трудоустройства вуз оплачивал ему аренду жилья в связи с переездом на новое место жительства. Однако позже Дубицкий не имел права проживать в квартире, оплачиваемой из внебюджетных средств. Несмотря на это, он дал указание финансовому директору направить в наблюдательный совет документы для включения расходов на аренду квартиры в планы финансово-хозяйственной деятельности университета.