Житель Тулы пытался перевести криптовалюту на счета ВСУ

Срочная новость.
Житель Тульской области был взят под стражу. Он обвиняется в переводе средств в криптовалюте на счета Вооруженных сил Украины. Об инциденте сообщило ЦОС ФСБ. Детали следствия уточняются.
