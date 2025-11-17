Мигрантам в Иркутской области запретили работать в такси

В новом документе прописывается 16 видов экономической деятельности, по которым работодателям нельзя привлекать мигрантов. Это лесоводство и лесохозяйственная деятельность, производства лекарств и материалов для них, оптовая и розничная торговля определенными видами товаров, включая алкоголь, древесину, табачные изделия и так далее. Также мигрантам запрещено предоставлять экскурсионные услуги, услуги по уходу за детьми, образовательные услуги и осуществлять перевозки пассажиров в такси и прочем автомобильном транспорте, в том числе на междугородних сообщениях.