Мигрантам в Иркутской области запретили работать в такси

В 2026 году мигранты, которые работают на основании патентов в Иркутской области, не смогут привлекаться к работе по определенным видам экономической деятельности. В частности, иностранным гражданам будет запрещено работать водителями такси. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Приангарья, передает ИА «ТК Город».

Источник: Freepik

В новом документе прописывается 16 видов экономической деятельности, по которым работодателям нельзя привлекать мигрантов. Это лесоводство и лесохозяйственная деятельность, производства лекарств и материалов для них, оптовая и розничная торговля определенными видами товаров, включая алкоголь, древесину, табачные изделия и так далее. Также мигрантам запрещено предоставлять экскурсионные услуги, услуги по уходу за детьми, образовательные услуги и осуществлять перевозки пассажиров в такси и прочем автомобильном транспорте, в том числе на междугородних сообщениях.

Также указ губернатора налагает на работодателей трудовых мигрантов, работающих на основании патента, ответственность за их перемещение к месту работы, размещение, проживание, времяпрепровождение вне рабочего времени и так далее.

Подобные указы губернатор подписывает ежегодно. Аналогичные запретительные меры действуют и в этом году.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области поднимут стоимость патента для трудовых мигрантов. Таким образом, они будут больше отчислять средств в областной бюджет.