Мигрантам в Иркутской области запретили работать в такси

В новом документе прописывается 16 видов экономической деятельности, по которым работодателям нельзя привлекать мигрантов. Это лесоводство и лесохозяйственная деятельность, производства лекарств и материалов для них, оптовая и розничная торговля определенными видами товаров, включая алкоголь, древесину, табачные изделия и так далее. Также мигрантам запрещено предоставлять экскурсионные услуги, услуги по уходу за детьми, образовательные услуги и осуществлять перевозки пассажиров в такси и прочем автомобильном транспорте, в том числе на междугородних сообщениях.
Также указ губернатора налагает на работодателей трудовых мигрантов, работающих на основании патента, ответственность за их перемещение к месту работы, размещение, проживание, времяпрепровождение вне рабочего времени и так далее.
Подобные указы губернатор подписывает ежегодно. Аналогичные запретительные меры действуют и в этом году.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области поднимут стоимость патента для трудовых мигрантов. Таким образом, они будут больше отчислять средств в областной бюджет.