КрасЖД готова к обновлению Детской железной дороги Красноярска

С появлением нового корпуса улучшатся условия подготовки юных железнодорожников: в будущем здании появятся шесть учебных классов, оборудованных виртуальными тренажерами и компьютерами, где ребята смогут на современном уровне осваивать профессии машиниста, дежурного по станции, проводника и многие другие.