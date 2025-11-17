Власти подписали постановление о создании Пермского речного пароходства

Кроме того, в планах — привлечение современных судов, в том числе катеров нового поколения и транспорта для скоростных маршрутов между населенными пунктами Прикамья. Создание регионального оператора даст возможность упорядочить развитие пассажирских и туристических перевозок по Каме и другим рекам региона, а также привлечь частных инвесторов к обновлению водного транспорта.