В Перми развернут три мобильных пункта вакцинации

Вакцинация пройдет в трех точках города: в ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а) — 18 ноября с 11:00 до 16:00, у магазина «Продукты» (ул. Восстания, 27) — 19 ноября с 11:00 до 16:00, у магазина «Магнит» (ул. Сапфирная, 12а) — 20 ноября с 11:00 до 16:00. Для вакцинации рекомендуется иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед процедурой каждый пройдет врачебный осмотр.