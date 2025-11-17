Леус: в столичном регионе ожидается потепление

Облачная погода с небольшими осадками, переходящими из снега в мокрый снег, а затем в дождь, ожидается в течение дня. В некоторых местах, особенно на севере и западе, возможны гололёд и ледяные дожди, что приведёт к образованию гололедицы на дорогах.