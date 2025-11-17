Ричмонд
Леус: в столичном регионе ожидается потепление

Московская область окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, сообщил синоптик.

Источник: Аргументы и факты

Сегодня столичный регион окажется под влиянием тёплого атмосферного фронта, который связан с циклоном, уходящим в районы Прибалтики, сообщил синоптик Михаил Леус.

Облачная погода с небольшими осадками, переходящими из снега в мокрый снег, а затем в дождь, ожидается в течение дня. В некоторых местах, особенно на севере и западе, возможны гололёд и ледяные дожди, что приведёт к образованию гололедицы на дорогах.

Температура воздуха будет повышаться и к вечеру достигнет +3… +5°C, в области — +1… +6°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление будет снижаться и составит 739 мм рт. ст., что ниже нормы. Во вторник ожидаются периодические дожди, добавил Леус.

Добавим, ночь на 16 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве.