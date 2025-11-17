Потепление до +20 градусов ожидается в Ростовской области

Резкое потепление ожидается в Ростовской области в период с 17 по 23 ноября. Об этом можно судить по данным Ростовского гидрометцентра, а также по информации некоторых других интернет-сервисов с прогнозом погоды.
Например, уже во вторник, 18 ноября, средняя температура воздуха ночью поднимется до +10, а днем на юге региона — от +14 до +17 градусов. По другим источникам, столбики термометров и вовсе могут подняться до +20 градусов.
Дневная температура воздуха до конца недели должна находиться в пределах +13−18 градусов. По ночам по северной половине Ростовской области прогнозируют +3−8, при прояснениях до −3, по южной половине — около +8−13 градусов.
Добавим, 18 и 19 ноября в отдельных территориях Дона возможны небольшие и умеренные осадки. Ветер может подниматься до 15−18 м/с.
