Космическая погода меняется: россиян предупредили о магнитных возмущениях 17 ноября

На предстоящие 24 часа учёные сохраняют прогноз о слабо возмущённой геомагнитной обстановке. Нестабильные характеристики солнечного ветра продолжают влиять на магнитное поле Земли. Что касается вспышечной активности, специалисты отмечают её слабо повышенный уровень с признаками возобновления роста, однако и эти процессы пока не представляют опасности для Земли.