Космическая погода меняется: россиян предупредили о магнитных возмущениях 17 ноября

ИКИ РАН: геомагнитные возмущения из-за солнечного ветра ожидаются 17 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Института космических исследований РАН прогнозируют на 17 ноября слабые геомагнитные возмущения. Причиной нестабильности стали изменения в параметрах солнечного ветра.

По данным института, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась в целом спокойной, хотя и наблюдались незначительные возмущения. Вспышечная активность на Солнце оценивалась как остаточная повышенная, но без каких-либо рисков для нашей планеты.

На предстоящие 24 часа учёные сохраняют прогноз о слабо возмущённой геомагнитной обстановке. Нестабильные характеристики солнечного ветра продолжают влиять на магнитное поле Земли. Что касается вспышечной активности, специалисты отмечают её слабо повышенный уровень с признаками возобновления роста, однако и эти процессы пока не представляют опасности для Земли.

Ранее KP.RU рассказал, что нужно делать метеозависимым, чтобы минимизировать последствия магнитных бурь.