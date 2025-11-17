В Омской области осенью подешевели велосипеды, турпоездки и туалетная вода

В октябре этого года в Омской области непродовольственные товары выросли в цене в среднем на 0,4%. Такова информация Омскстата.
Ранее мы уже писали об этой сводке статистиков, касаемо цен на продукты питания. Что же касается промтоваров, то больше всего подорожали «простые» карандаши (на 9,9%), дезодоранты (на 7,2%), стиральный порошок (на 6,4%) и кухонные табуретки (на 6,3%). Есть и лидеры подешевения: туалетная вода (на 6,6%), мужские брюки из полушерстяных тканей (на 5,8%), пена для бритья (на 5,4%) и школьные учебники и пособия (на 5%).
Сезонным можно считать подешевение новых взрослых и детских велосипедов, цены на них стали ниже на 3,3% и 1,7% соответственно.
Многие услуги в регионе подешевели. В среднем все они стали доступнее на 0,3%. Прежде всего в копилку снижения свою долю внесли турпоездки. В Турцию они упали в цене на 20%, в Египет на 14,9%, в Юго-Восточную Азию на 14,6%, в Крым и Краснодарский край на 12,8%, в Среднюю Азию на 8,3%, в ОАЭ на 8%.
Подорожали больше всего ремонт брюк (на 5,4%), проживание в студенческих общежитиях (на 4,4%) и замена элементов питания в наручных часах (на 4,3%).
Также ранее «КП Омск» сообщала о подорожании бензина, газа и дизельного топлива.