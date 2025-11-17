В Омской области осенью подешевели велосипеды, турпоездки и туалетная вода

Ранее мы уже писали об этой сводке статистиков, касаемо цен на продукты питания. Что же касается промтоваров, то больше всего подорожали «простые» карандаши (на 9,9%), дезодоранты (на 7,2%), стиральный порошок (на 6,4%) и кухонные табуретки (на 6,3%). Есть и лидеры подешевения: туалетная вода (на 6,6%), мужские брюки из полушерстяных тканей (на 5,8%), пена для бритья (на 5,4%) и школьные учебники и пособия (на 5%).