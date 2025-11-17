Белые метеоры Леониды озарят небо Кубани в ночь на 18 ноября

По данным Московского планетария, метеоры этого звездопада будут белого цвета и характеризуются высокой скоростью — около 71 км/сек.
Пик активности Леонид ожидается с 00:00 до рассвета, а интенсивность достигнет до 15 «падающих звезд» в час. Лучшее время для наблюдения — поздняя ночь и утро 18 ноября, когда созвездие Льва, откуда кажется, что вылетают метеоры, поднимается над горизонтом. Важно выбирать места подальше от городских огней, чтобы максимизировать видимость. Географическое расположение Кубани открывает отличные условия для наблюдения: чем южнее широта, тем лучше видно звездопад.
Тем более, в ночь пика Луна будет в фазе новолуния и не будет мешать наблюдениям.