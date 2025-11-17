Белые метеоры Леониды озарят небо Кубани в ночь на 18 ноября

Пик активности Леонид ожидается с 00:00 до рассвета, а интенсивность достигнет до 15 «падающих звезд» в час. Лучшее время для наблюдения — поздняя ночь и утро 18 ноября, когда созвездие Льва, откуда кажется, что вылетают метеоры, поднимается над горизонтом. Важно выбирать места подальше от городских огней, чтобы максимизировать видимость. Географическое расположение Кубани открывает отличные условия для наблюдения: чем южнее широта, тем лучше видно звездопад.