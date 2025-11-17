Писториус высказался о возможной войне с Россией

Конфликт НАТО с Россией может случиться до 2029 года. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил министр обороны Германии Борис Писториус, призвав к пересмотру сроков возможного боевого столкновения.
Глава оборонного ведомства оговорился, мол, рассуждения о возможных сроках конфликта «остаются спекулятивными». Но потом все же заявил, что, по оценкам экспертов, это может произойти в 2029 году или раньше.
«Мы не должны создавать впечатление, что НАТО не способно защищаться. Оно способно. Оно имеет значительный потенциал сдерживания. Конвенционный, но, конечно, и ядерный. Независимо от этого, мы имеем боеспособные вооруженные силы, но, да, мы должны еще лучше их оснастить», — заключил Писториус.
Ранее президент России Владимир Путин категорически опроверг слухи о, якобы, возможной российской агрессии против государств Европы и НАТО, назвав подобные заявления бредом и ложью. По его словам, те, кто распространяет эту информацию, сами осознают ее абсурдность.
Кроме того, глава государства отметил, что Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности.