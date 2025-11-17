Верховный суд назвал один из самых частых проступков белорусов. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Верховного суда.
В пресс-службе обратили внимание, что одним из наиболее частых проступков белорусов является распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также появление в нетрезвом виде в общественных местах. В Верховном суде пояснили, что за подобное предусматривается административная ответственность в виде штрафа до 8 базовых величин, или до 336 рублей (подробнее мы писали здесь).
Ранее милиция сказала белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.
Тем временем милиция сказала белорусам про штрафы до 168 рублей за курение вейпов в автобусах.
Кроме того, МВД предупредило белорусов про опасность геометок под фото в соцсетях: «Помогают мошенникам узнать регулярные маршруты, могут взломать аккаунты, украсть деньги».