Верховный суд назвал один из самых частых проступков белорусов

В пресс-службе обратили внимание, что одним из наиболее частых проступков белорусов является распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также появление в нетрезвом виде в общественных местах. В Верховном суде пояснили, что за подобное предусматривается административная ответственность в виде штрафа до 8 базовых величин, или до 336 рублей (подробнее мы писали здесь).