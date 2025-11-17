Ричмонд
Электробусы вышли на маршруты № 470 и № 661 в Москве

В столице запустили еще два электробусных маршрута: № 470 «Метро “Университет” — Парк Фили» и № 661 «Метро “Университет” — Улица Новаторов». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Инновационные электробусы вышли на маршруты благодаря запуску ультрабыстрых зарядных станций вблизи инновационного кластера “Ломоносов”. Всего в двух округах по будням будут курсировать 13 машин. Продолжаем развивать сеть электробусных маршрутов, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что с 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40−50 км до 80−90 км. При этом вес машины остался прежним.

