4 проекта из Воронежской области получат федеральные гранты на общую сумму 11,6 млн руб

На них сделают фестивали, спектакль и фильм.

Источник: Комсомольская правда

Четыре проекта из Воронежской области получат в 2026-м году гранты Президентского фонда культурных инициатив на общую сумму 11,6 млн рублей.

Почти 7 млн рублей выделяют на проведение конкурсной и образовательной программ и организацию анимационного фестиваля «МультПрактика».

Грант в 1,9 млн рублей получит Воронежский союз гитаристов на проект «Гитара в России». Средства пойдут на фестивальные концерты, творческие встречи и мастер-классы.

«Новый театр» получит 1,7 млн рублей на постановку «Лев Толстой. Ничего, кроме радости», рассчитанную на подростков.

Более 1 млн рублей получит Борисоглебский историко-художественный музей. На эти средства снимут фильм «Государев человек», посвященный судьбе Филимона Катасонова и истории первых жителей Борисоглебска.