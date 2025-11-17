Новая магистральная улица появится в Новинках в 2026 году

В 2026 году в Нижнем Новгороде построят новую магистральную улицу. Она свяжет поселок Новинки и дублер проспекта Гагарина. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Электронный аукцион для строительства дороги разместило АО «Специализированный застройщик Нижегородской области “Дирекция по строительству”. Подрядчик должен будет возвести магистральную улицу от дублера проспекта Гагарина до первого лота в Новинках.
На реализацию проекта направят 8,9 млн рублей. Согласно контракту, строительство завершат не позже 30 апреля 2026 года.
Напомним, что завершение строительства дублера проспекта Гагарина запланировано на 2028 год, однако есть все условия для досрочной сдачи проекта. Новая дорога должна существенно разгрузить проспект Гагарина и Мызинский мост.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские мосты и дороги защитят за 300 млн рублей.