Ещё 13 мигрантов выдворили из Хабаровского края и ЕАО

Нарушившие миграционное законодательство не смогут въехать в страну в установленные законом сроки.

Источник: AmurMedia

Сотрудники органов принудительного исполнения выдворили из страны 13 нелегально находившихся на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

«Иностранцы нарушили правила въезда либо режим пребывания (проживания) в Российской Федерации, за что и были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.8 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

По закону им назначено административное выдворение из страны, дожидаясь которого, они содержались в центрах временного содержания иностранных лиц и лиц без гражданства.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности препроводили мигрантов к пунктам пропусков через государственную границу и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ России.

Все выдворенные граждане, нарушившие миграционное законодательство России, не смогут въехать в страну в установленные законом сроки.

Как ранее сообщало ИА AmurMedia, ежегодно в регион приезжает на работу около 27 тысяч иностранцев. Большинство из них занято в строительстве, торговле, транспорте и общественном питании. При этом 60% работают по патенту, четверть — без разрешительных документов (граждане стран ЕАЭС: Киргизия, Армения, Беларусь, Казахстан, а также иностранцы с временным проживанием или видом на жительство), а остальные 15% — по квоте для граждан стран с визовым режимом.