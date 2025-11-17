Ещё 13 мигрантов выдворили из Хабаровского края и ЕАО

Как ранее сообщало ИА AmurMedia, ежегодно в регион приезжает на работу около 27 тысяч иностранцев. Большинство из них занято в строительстве, торговле, транспорте и общественном питании. При этом 60% работают по патенту, четверть — без разрешительных документов (граждане стран ЕАЭС: Киргизия, Армения, Беларусь, Казахстан, а также иностранцы с временным проживанием или видом на жительство), а остальные 15% — по квоте для граждан стран с визовым режимом.