Россиян предупредили о краже данных через зарядку телефона в аэропортах и ТЦ

Россияне, заряжая смартфоны в общественных местах, могут потерять персональные данные. Как рассказал аналитик Эльдар Муртазин, подключение к зарядным станциям может привести к заражению телефонов вирусами.
Эксперт отметил, что единственным безопасным вариантом является правильный выбор типа соединения: при подключении телефона к таким станциям важно указать режим «только зарядка».
— Если, подключая телефон в незнакомом месте, вы даете такое разрешение, устройство фактически может получить вредоносное приложение, или данные с него могут считать. В общественных местах таких приложений, которые бы взламывали аппарат без вашего ведома, не существует, — отметил Муртазин в беседе с РБК.
Ранее начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко рассказал, что мошенники стали чаще применять менее известные способы, чтобы украсть деньги у россиян. Среди них — подмена номера телефона и тактика «двойного агента» со взломом аккаунта.
Аферисты также выманивают личные данные россиян, выдавая себя за бухгалтеров. Они сообщают россиянам о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации.