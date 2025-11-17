Собянин: на западе Москвы выполнено 57 дорожных улучшений

Сергей Собянин поделился информацией о работе дорожных кураторов Центра организации дорожного движения в Западном административном округе (ЗАО). Ранее он уже рассказывал о реализации окружных проектов по улучшению дорожной инфраструктуры.
«С начала текущего года на западе Москвы было реализовано 57 значимых проектов, направленных на улучшение условий для местных жителей и водителей. Многие из этих инициатив были предложены самими москвичами. Так, по просьбам жителей района Очаково-Матвеевское был оборудован новый пешеходный переход на Малой Очаковской улице, недалеко от дома 4, строение 1. Это создало дополнительный удобный и безопасный маршрут к станции метро “Озерная”, а также к жилым домам, детскому саду и спортивной площадке», — отметил мэр Москвы.
В районе Филей-Давыдово на Давыдковской улице появился дополнительный пешеходный переход рядом с домом 7. Теперь родители с детьми могут более комфортно добираться до корпусов № 1 и 4 школы № 1248, а также до автобусных остановок и Давыдковского сада.
В Ново-Переделкино новый пешеходный переход был построен на дублере Боровского шоссе напротив дома 2, корпус 2 на Чоботовской улице. Это позволило жителям быстрее добираться до остановки «Новопеределкинская улица».
Для обеспечения безопасности пешеходов на внутрирайонных дорогах по шести адресам были установлены новые островки безопасности. Например, в Можайском районе на улице Красных Зорь, напротив дома 59б, новый островок облегчил доступ к автобусным остановкам.
«Также островок был установлен на улице Шолохова рядом с домом 30 в Ново-Переделкине. Теперь горожане с детьми могут безопасно пересекать проезжую часть и добираться до школы № 1238 и автобусных остановок», — подчеркнул Сергей Собянин.
В Раменках на улице Светланова рядом с домом 29, корпус 1 на Ломоносовском проспекте была нанесена новая разметка. Это значительно упростило путь от жилого микрорайона до парка, где жители могут проводить время с детьми и заниматься спортом. Некоторые проекты были связаны с изменением скоростного режима для оптимизации движения вблизи социальных объектов.
В Кунцеве на участке Оршанской улицы от улицы Академика Павлова до Проектируемого проезда № 2185 максимально разрешенная скорость была снижена в два раза — с 60 до 30 километров в час для обеспечения безопасности пешеходов. На этом участке расположены новый корпус Московского авиационного института, факультет экономики и управления Московского гуманитарно-экономического университета, Дипломатическая кадетская школа Первого московского кадетского корпуса, школа № 1293, а также остановки общественного транспорта.
«Также был изменен скоростной режим на улицах Маршала Сергеева и Олеко Дундича от улицы Минской до Барклая, где находятся важные образовательные и культурные учреждения, включая фольклорный центр “Москва”», — добавил Сергей Собянин.
Дорожные кураторы активно работают над созданием дополнительных бесплатных парковочных мест. На Малой Очаковской улице теперь доступно 135 мест для парковки, а на Сколковском шоссе, на участке между Можайским шоссе и Проектируемым проездом № 6330, появилось еще 60 мест. Эти парковочные места активно используют водители, которые привозят детей в школу № 1195 имени Героя Советского Союза П. И. Меренкова, заключил глава города.