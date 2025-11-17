Собянин: на западе Москвы выполнено 57 дорожных улучшений

«С начала текущего года на западе Москвы было реализовано 57 значимых проектов, направленных на улучшение условий для местных жителей и водителей. Многие из этих инициатив были предложены самими москвичами. Так, по просьбам жителей района Очаково-Матвеевское был оборудован новый пешеходный переход на Малой Очаковской улице, недалеко от дома 4, строение 1. Это создало дополнительный удобный и безопасный маршрут к станции метро “Озерная”, а также к жилым домам, детскому саду и спортивной площадке», — отметил мэр Москвы.