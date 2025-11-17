«Нам сказали: нажритесь перед рехабом»: Волочкова сделала заявление из-за ухода из скандального шоу

Балерина Анастасия Волочкова покинула антиалкогольное шоу «Звезды под капельницей», пробыв там чуть меньше суток. Об этом она рассказала в своем блоге после выхода скандальной передачи в эфир.
Волочкова почти не участвовала в проекте и ушла после того, как участник без спроса взял ее букет роз и пнул ногой. Балерина отметила, что для нее цветы — это нечто сакральное, поэтому она не позволит так с ними обращаться.
«Королева шпагата» разрыдалась перед камерами из-за инцидента, собрала чемоданы и уехала. А для своих подписчиков Волочкова открыла несколько секретов зрелищности такого рода шоу. Оказалось, что редакторы сами рекомендовали участникам побольше пить спиртного перед камерами.
«Нам сказали: вы перед этим рехабом напейтесь, нажритесь. Но у меня другие истории были в жизни, у меня уже были запланированы спектакли, выступления», — поделилась звезда в своем блоге.
Ранее KP.RU сообщил, что Анастасия Волочкова наладила отношения со своей матерью Тамарой Владимировной и дочерью Ариадной. Общественность смогла в этом убедиться на свадьбе наследницы балерины, которая прошла в Санкт-Петербурге весной 2025-го.