Полюбуйтесь, какие милые и причудливые игрушки появились в магазинах Хабаровска: фото

Заглянув в один из магазинов в центре города, невозможно было не заметить, как праздничная атмосфера захватывает дух. Гирлянды сверкают, стеклянные домики укрыты искусственным снегом, фигурки Деда Мороза и Снегурочки одеты в изысканные наряды, а на полках блестят шары, расшитые бисером. Впечатляют милые тапочки, носки, маски и колпаки. Притягивают покупателей и плюшевые игрушки в виде символа следующего года — лошади.
Цены на украшения варьируются от 100 рублей и выше. Если вы хотите украсить всю елку, придется потратиться. Предлагаем полюбоваться на украшения и игрушки к Новому 2026 году.