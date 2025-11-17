Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полюбуйтесь, какие милые и причудливые игрушки появились в магазинах Хабаровска: фото

Середина ноября, а в хабаровских магазинах уже вовсю готовят витрины к новогодним праздникам.

38

Заглянув в один из магазинов в центре города, невозможно было не заметить, как праздничная атмосфера захватывает дух. Гирлянды сверкают, стеклянные домики укрыты искусственным снегом, фигурки Деда Мороза и Снегурочки одеты в изысканные наряды, а на полках блестят шары, расшитые бисером. Впечатляют милые тапочки, носки, маски и колпаки. Притягивают покупателей и плюшевые игрушки в виде символа следующего года — лошади.

Цены на украшения варьируются от 100 рублей и выше. Если вы хотите украсить всю елку, придется потратиться. Предлагаем полюбоваться на украшения и игрушки к Новому 2026 году.